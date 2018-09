Premio del Barrio para el general Ramón Pardo Guerra

El general de división de la reserva Ramón Pardo Guerra, Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, recibió este miércoles en La Habana el Premio del Barrio que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución, CDR.

El Coordinador Nacional de la mayor organización de masas del país, Carlos Rafael Miranda, entregó en presencia de oficiales y trabajadores de la Defensa Civil el reconocimiento al Héroe de la República de Cuba, por su incansable quehacer,

La Resolución uno del 2018 de la Dirección Nacional de los CDR para el otorgamiento del Premio del Barrio a Ramón Pardo Guerra, destaca su hoja de servicios en la lucha contra la dictadura batistiana.

