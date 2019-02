Por una gestión eficiente de los recursos energéticos

Con la presencia del Ministro de Energía y Minas, Raúl García y el Embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro se presentó el Programa de Apoyo a la Política de Energía de nuestro país.

El titular cubano significó que esa iniciativa apoya la implementación de la Política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía en Cuba, y alcanzar así, para 2030, la meta del 24 por ciento de participación de las fuentes renovables en la generación de electricidad.

La gestora del programa por parte de la Unión Europea, Lucía Lacalle, dijo que el proyecto cuenta con un financiamiento de 18 millones de euros.

Agregó que la ejecución exitosa del programa, fortalecerá la eficiencia energética principalmente en las industrias, y promoverá la inversión extranjera en el sector.

