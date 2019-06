Por primera vez en Cuba Feria de Iniciativas Juveniles Mapa Joven

Este 15 de junio se celebrará por primera vez en el país una Feria de Iniciativas Juveniles bajo el nombre Mapa Joven, durante la cual se tratarán temas, como el medio ambiente, el feminismo, la equidad social y la no violencia hacia las mujeres y las niñas.

El comité organizador del evento presentará un Directorio Digital Mapa Joven, que pretende conformar redes de trabajo y funcionar como una herramienta de búsqueda para investigadores, promotores sociales, periodistas y todos los interesados en estas temáticas.

La Feria, ubicada en San Isidro y Picota del capitalino municipio La Habana Vieja, ofrecerá a los asistentes experiencias de colectivos liderados por jóvenes que aportan a procesos de transformación social.

Además está patrocinada por el Instituto de Filosofía e Historia, el Festival Havana World Music y el Centro de Estudios de la Juventud.

