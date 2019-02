Ponderan aportes del Padre de la Patria

Carlos Manuel de Céspedes puso los cimientos para la creación del poder moderno libre y soberano de los cubanos, dijo Aldo Daniel Naranjo, Presidente de la Unión de Historiadores de Cuba, en Granma.

En la Plaza de la Revolución de Bayamo, Naranjo resumió el acto por los 145 años de la caída en combate del Padre de la Patria, y dijo que el proyecto ideológico del Patricio fue forjar la República auténticamente cubana.

Recordó que Céspedes en una de sus cartas, afirmó que el pueblo de Cuba lleno de fe en su destino de libertad y animado de inquebrantable perseverancia en la senda del heroísmo y los sacrificios, se hará digno de figurar dueño de su suerte entre los países libres de América.

A 145 años de la caída en combate de Céspedes se inauguró un Aula de pensamiento cubano y latinoamericano en la Casa de la Nacionalidad Cubana. REPORTÓ JORGE LUIS BATISTA.

