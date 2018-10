Pinareños adoptan medidas ante posibles lluvias

Debido al rumbo estimado de la depresión tropical número 14, comenzarán a ocurrir lluvias en la provincia de Pinar del Río a partir de la tarde de hoy, por lo que se adoptan medidas urgentes.

Esas indicaciones se encaminan principalmente hacia los tabacaleros que deben proteger con pajon los semilleros tradicionales y en el caso de los tecnificados ubicar las simientes en lugares bajos para evitar los efectos del viento.

De igual modo los agricultores pinareños ante las lluvias que pudieran estar asociadas a la depresión tropical, además de los semilleros de tabaco, enfilan la adaptación de medidas protectoras hacia los canteros de hortalizas.

Se trata de una estrategia incluida dentro de los planes del Estado Mayor de la Defensa Civil, en bien preservar vidas humanas, los alimentos y los recursos de la economía.

