Pinareñas ratifican su deseo de votar

Pinar del Río, Cuba.- A propósito de las elecciones generales del domingo 11de marzo, las mujeres de Pinar del Río ratifican su deseo de votar por los candidatos del pueblo, un derecho soberano que les proporcionó la Revolución, y sin precedentes en otros lugares del mundo.

Inés Martínez Miranda, Heroína del Trabajo, dijo que entre esa gran fila estarán las despalilladoras de tabaco, un sector destinado a crear riquezas económicas al país, y del cual se siente orgullosa por aglutinar tanta historia.

Pinar del Río arribará a las elecciones generales con un número importante de delegadas de circunscripción; también ellas enriquecerán la Asamblea Provincial y el Parlamento cubano mediante esa mezcla de derecho y conquista.

En tanto, Magalis Sierra, trabajadora de una paladar, aseveró que en Cuba la mujer se ganó la libertad, la cual defenderá siempre como lo hicieron las mambisas y rebeldes de la sierra.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.