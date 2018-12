Pinar del Río cumplió plan de reforestación

Los trabajadores de las empresas agroforestales de Pinar del Río dieron cumplimiento este año otra vez al programa de plantaciones, que abarcó de manera general unas 2 mil 700 hectáreas de coníferas, latifolias, frutales y manglar.

Esa superficie representa el 2 por ciento más de lo planificado, objetivo que se inscribe en el contexto ambiental dentro de los lineamientos contenidos en la Tarea Vida, estrategia gubernamental encaminada enfrentar los efectos del Cambio Climático.

La reforestación en Pinar del Río abarca de manera especial las fajas hidroreguladoras, sobre todo la del Cuyaguateje, que clasifica entre las de interés nacional y cuyas aguas también anegarán los campos al oeste del municipio de Sandino.

El territorio cierra el año con un índice boscoso del 47, 3 por ciento, considerado por los especialistas el segundo mayor de Cuba.

