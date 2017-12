Pinar del Río conmemora hoy aniversario 59 de la Revolución

Pinar del Río, Cuba. – Los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Pinar del Río tendrán el privilegio de organizar hoy, el acto central de esa provincia con motivo del Aniversario 59 del triunfo de la Revolución.

Ese colectivo sobresale en el territorio por sus aportes tangibles al programa que asumen el país en el contexto de informatización de la sociedad y ya completa más de un centenar entre zonas wifi y radiobases para el fomento de la telefonía celular.

La ETECSA en Pinar del Río arribará al Aniversario 59 del triunfo de la Revolución, con un desarrollo en el ámbito tecnológico que comenzó en el 2002 y se ha mantenido en ascenso de manera continua y sistemática.

Durante el acto por la relevante fecha, en vueltabajo reconocerán también a municipios y organismos con destacado desempeño

