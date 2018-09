Persisten indisciplinas en el Corredor Turístico de Matanzas-Varadero

Matanzas, Cuba. – Las irregularidades en la colocación de cercas de zinc, garajes y la pavimentación de áreas comunes deslucen el entorno arquitectónico y afectan la visualidad del corredor turístico de Matanzas.

En la información del sitio Web de Radio 26 se precisa que en la visita del Instituto de Planificación Física a la provincia se detectaron ilegalidades en acciones constructivas y el vertimiento de residuales al medio ambiente.

Entre las deficiencias citan la necesidad de agilizar los trámites atrasados, erradicar las crías de animales que incumplan con las regulaciones ambientales y velar por el cuidado de la imagen del corredor turístico de Matanzas.

El ordenamiento territorial y urbanístico contribuye al desarrollo del país y garantiza el uso sostenible de los espacios ante el desafío del cambio climático y sus repercusiones sociales.

