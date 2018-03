Periodistas de Villa Clara rinden homenaje a José Martí

Villa Clara, Cuba.- Con una peregrinación hasta el Parque de los Mártires y una ofrenda floral ante el busto de José Martí en ese lugar, los periodistas de Villa Clara iniciaron, este lunes, la jornada por el Día de la Prensa.

Dalia Reyes, miembro del secretariado de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia, destacó la figura del Héroe Nacional, quien se distinguió como hombre de letras al servicio de su pueblo.

En la sede de la organización se efectuó un conversatorio, en el que Luis Orlando Pantoja, Premio Nacional de Periodismo José Martí y de la Radio Cubana, agradeció las enseñanzas de dignidad que legó el Maestro.

En el encuentro villaclareño se destacó la influencia del ideario político martiano en la Generación del Centenario, especialmente en Fidel, quien sin negar su responsabilidad como líder moncadista dejó esclarecido que el autor intelectual de esas acciones fue el Apóstol.

