Perfeccionan conocimientos sobre Proceso Penal (+Fotos)

El doctor, Ariel Mantecón Ramos, presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, impartió en la provincia de Artemisa el postgrado, Problemas de la Prueba Procesal Penal.

En declaraciones a Radio Reloj, el profesor titular de la Universidad de La Habana, precisó que la acción de superación se desarrolla por segunda ocasión en todo el país, con el fin de elevar los conocimientos del personal que integra el sistema judicial.

La Fiscalía Provincial y el Bufete Colectivo en Artemisa organizaron el postgrado sobre la prueba procesal penal, que reunió a cerca de 30 fiscales, abogados, juristas del Ministerio del Interior, y estudiantes y profesores de Derecho.

Según el doctor Ariel Mantecón, la acción de superación sobre los basamentos jurídicos, consolida la preparación del personal que tiene la alta responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley.



