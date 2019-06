Pensar la economía con visión integradora

La Habana, Cuba.- La evocación a Fidel, el Che y Carlos Rafael Rodríguez marcaron el inicio de la última jornada del Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, a la que asisten el Presidente Miguel Díaz Canel y el Titular del Parlamento, Esteban Lazo.

Al pensamiento económico de esos TRES revolucionarios excepcionales y su vigencia en la compleja coyuntura actual, se dedicó un panel que significó su ideario como arma teórica y práctica para generaciones de economistas.

Decir que Fidel, Che y Carlos Rafael Rodríguez nos acompañan hoy no es retórica, pues no podemos hablar de ellos en pasado, sino como símbolos de presente y futuro, dijo el doctor en Ciencias Económicas, Francisco Covarrubias.

Sus visiones integradoras sobre economía y desarrollo también fueron destacadas en la jornada final del Congreso de la ANEC, que coincide con el aniversario 40 de la organización.

