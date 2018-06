Pastores por la Paz rendirán homenaje a Fidel Castro

La Habana, Cuba. – La XXIX Caravana de Amistad Estados Unidos-Cuba, convocada por la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria Pastores por la Paz, rendirá homenaje a Fidel y participará en el acto por el aniversario 65 del 26 de Julio.

El contingente arribará a la Isla el 19 del próximo mes para desarrollar en Santiago de Cuba un programa de intercambio con jóvenes, trabajadores, estudiantes, combatientes, religiosos y cooperativistas agrícolas, entre otros sectores.

Los Pastores por la Paz exigirán el fin del bloqueo y el cese del territorio ilegalmente ocupado por la base naval yanqui en Guantánamo, y también visitarán esa provincia.

Desde hoy esos activistas comenzarán nuevas rutas por diferentes ciudades estadounidenses, donde desarrollarán presentaciones sobre la realidad cubana y de apoyo al proyecto social en la isla, refiere el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.