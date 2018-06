Otro paso a favor de la informatización de la sociedad

El II Taller de Informatización y Comunicaciones sesiona en el Palacio Central de Computación en La Habana, como parte de las acciones dirigidas a avanzar en esas áreas.

Conferencias sobre la Propiedad Intelectual y el desarrollo del software, La Nube, las plataformas y los nuevos modelos de negocio, Salud con y para todos, Educación y Tecnología en Cuba, forman parte de la jornada del evento.

Igualmente en el taller de Informatización y comunicaciones que se realizará en La Habana, se expondrán las experiencias de los Joven Club en la implementación de alianzas en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Forman parte del programa las ideas para la colaboración en el desarrollo de aplicaciones y servicios de software, además de un recorrido por el Palacio Central de Computación, en la Habana Vieja.

