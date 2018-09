Participó Cuba en Primer Foro de Asociados de la UNESCO

Cuba participó esta semana en el primer Foro de Asociados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ,UNESCO, que reunió a diversos actores comprometidos e interesados con el mandato de la organización.

La cita, fue un momento propicio para promover los logros del país en los ámbitos de la educación, la cultura, las ciencias y la comunicación, así como explorar nuevos espacios para la cooperación y colaboración a diversos niveles.

El Foro, también, fue un espacio para ratificar el compromiso de Cuba con la Unesco y los valores que esta representa, respetando sus principios fundacionales.

Resultaron temas de interés para varios participantes iniciativas como: el método cubano de alfabetización Yo sí puedo, el programa de los Joven Club de Computación, el proyecto cultural educativo La Colmenita, y las prácticas del país en el ámbito medioambiental.

