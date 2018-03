Participan en jornada productiva sindicalistas artemiseños

Artemisa, Cuba.- Cerca de 40 dirigentes de diferentes sindicatos en la provincia de Artemisa, participaron en una jornada productiva en saludo al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

En áreas tabacaleras de la Unidad Básica de Producción Cooperativa, Ubaldo Díaz Fuentes en el municipio de San Antonio de los Baños, los sindicalistas contribuyeron con la recogida de capa para la exportación y la producción nacional cigarrera.

La cooperativa es una de las 10 subordinadas a la Empresa de Acopio y Beneficio del tabaco, Lázaro Peña, que tiene como misión garantizar la capa en calidad y surtido atendiendo a las demandas del mercado, cuyo plan asciende este año a las 687 toneladas.

Los representantes de diversos gremios de la Central de Trabajadores de Cuba en Artemisa, también compartieron con los tabacaleros desde el surco donde cultivan las variedades Criollo 2010 y Corojo 2012 que ofrecen mayores rendimientos.

