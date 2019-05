Participan cienfuegueros en Meteoro 2019

Cienfuegos, Cienfuegos.- Una activa participación del pueblo tiene desde este sábado y hoy domingo el Ejercicio Popular de las acciones en situaciones de desastres Meteoro 2019.

En las acciones prácticas están las empresas, organismos, instituciones, trabajadores, estudiantes y la población, con el fin de consolidar lo alcanzado en el enfrentamiento a los eventos hidro-meteorológicos extremos y de origen sanitario.

En el Ejercicio Popular Meteoro en Cienfuegos se han activado los Consejos de Defensa a todos los niveles, grupos y sub-grupos de trabajo, las Zonas de Defensa con sus respectivas Planas Mayores y los establecimientos del sector no estatal.

Hoy domingo se desarrollaron acciones prácticas encaminadas a la protección de la población y los recursos de la economía, la preparación de las comunidades y centros laborales en la eliminación de las vulnerabilidades.

