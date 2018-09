Participa Cuba en la conferencia general del OIEA

El Viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, José Fidel Santana Núñez, encabeza la delegación que representa a Cuba en la 62 sesión ordinaria de la Conferencia General de la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica que tiene lugar en Austria.

El Centro Internacional de Viena, la capital sede del evento de la OIEA congrega del 17 al 21 de septiembre a funcionarios de alto rango, expertos gubernamentales y representantes de todos los Estados Miembros, a fin de examinar una serie de cuestiones presupuestarias y relativas al mandato del Organismo.

Cuba es miembro fundador del OIEA, organismo internacional con el que ha mantenido una estrecha, fluida y activa cooperación.

En la actualidad se desarrollan proyectos de cooperación técnica según las prioridades nacionales identificadas, en áreas como la seguridad radiológica, la alimentación y agricultura, la salud humana y nutrición, el agua y medio ambiente y la energía e industria.

En paralelo a la Conferencia General se organiza periódicamente un Foro Científico sobre temas relacionados con la ciencia y la tecnología nucleares. En esta ocasión, Cuba también estará participando en el Foro que llevará por título “La Tecnología Nuclear y el Clima: Mitigación, Monitorización y Adaptación que sesionará los días 18 y 19 de septiembre.

También deberá adoptar decisiones respecto de otras cuestiones planteadas por la Junta de Gobernadores, el Director General y los Estados Miembros del OIEA.

