Parte hacia Perú delegación de la sociedad civil cubana

La Habana, Cuba.- Representantes de distintos sectores de la Sociedad Civil Cubana partieron esta mañana hacia Lima, Pérú, sede del Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, donde participarán en las jornadas previas a la VIII Cumbre de Las Américas, que tendrá lugar los próximos días 13 y 14.

Integrantes de diferentes organizaciones y actores sociales de nuestro país reflexionarán en los distintos foros sobre Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción, tema central de la magna cita que acontecerá en Lima.

Los representantes de la Isla, que partieron hacia Lima, Perú, para participar en ese Foro Hemisférico, han trabajado con rigor en la preparación de propuestas concretas, y asisten con una postura consensuada.

Nuestra delegación expresará su compromiso con el legado de Fidel en la construcción de un modelo socialista cubano próspero y sostenible.

