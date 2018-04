Un Parlamento con pluralidad de esferas y conocimientos

Diputado por Camagüey, Eulogio Pimentel Vázquez siente orgullo y valora como gran privilegio haber sido, primero nominado y luego electo por el pueblo, por sus méritos de cumplir el deber ciudadano, revolucionario y seguidor de una obra con calidad humana sin cuestionamientos.

El también Director General del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, destaca la particularidad de que sea el pueblo quien nomine, y además elija a través de sus diputados, una de las expresiones más creativas desde el punto de vista de la Ley Electoral.

Cuba cuenta con una Asamblea Nacional distinguida por la pluralidad de esferas, conocimientos y orígenes de sus miembros, subraya, al referirse a su composición.

Pimentel Vázquez asevera que en nuestro Parlamento, el cual quedará constituido el 19 de abril para los próximos cinco años, está representada la sociedad cubana actual.

