Parlamento federal de Austria recibe a diputado cubano

El presidente de la Comisión para la Unión Europea y Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento federal de Austria, Reinhod Lopatka, recibió al diputado cubano Luis Morlote Rivas.

En el encuentro, el vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Vicepresidente Primero de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba agradeció la cordialidad del recibimiento.

Morlote Rivas resaltó el alto interés mostrado en continuar desarrollando los vínculos entre ambos parlamentos y el pueblo de Cuba y Austria.

El también presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países Miembros de la Unión Europea, ofreció una amplia información sobre la actualidad de Cuba, fundamentalmente respecto al proceso de consulta popular sobre el proyecto de nueva constitución.

