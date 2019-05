Parlamentario de Seychelles visita Asamblea Nacional de Cuba

El diputado de la Asamblea Nacional de Seychelles, Simón Gil, fue recibido hoy en el Capitolio de La Habana, sede institucional del Parlamento cubano, por Rolando González Patricio, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales.

En el encuentro con el distinguido visitante, quien preside en su país la Asociación de Amigos de Cuba, se pusieron de manifiesto las fructíferas relaciones de cooperación bilateral en diferentes sectores, vínculos que recientemente cumplieron 41 años de establecidos.

González Patricio agradeció al diputado Gil, la actitud de su Gobierno de condenar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a nuestra Isla.

Simón Gil asistió a las celebraciones en la capital por el Primero de Mayo, con la participación de cientos de miles de habaneros en una muestra de unidad nacional y de defensa de la soberanía.

