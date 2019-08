Pagar la chapa, un deber ciudadano

La Habana, Cuba. – Autoridades de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, llaman a no esperar más y abonar el Impuesto sobre el Transporte Terrestre, más conocido por la población como pago de la chapa, cuya fecha límite es el 30 de septiembre próximo.

Recuerdan que obligados a sufragarlo están personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, propietarias o poseedoras de vehículos de motor y de tracción animal destinados al transporte terrestre.

Los directivos de la ONAT subrayan que el pago de la chapa, deberá hacerse aunque el vehículo esté roto o en mal estado, simplemente por la tenencia del mismo.

Una multa por no abonar en la fecha estipulada, constituye una sanción al contribuyente, que usted puede evitar si paga en tiempo, así que no demore más, pues su aporte se traduce en un beneficio para todos en la sociedad.

