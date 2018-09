Otra semana de profundos análisis entre trabajadores cubanos

Según el programa establecido, a partir del lunes proseguirá el análisis en los colectivos laborales sobre importantes temas de procesos políticos que se desarrollan en el país.

Los trabajadores continuarán dando sus aportes y opiniones al Proyecto de la Constitución de la República de Cuba, documento que ha sido acogido con gran interés y entusiasmo en centros de trabajo.

También los afiliados a diferentes sindicatos analizarán el contenido de tabloide denominado: Bases para el funcionamiento del Movimiento Sindical cubano, como parte del programa del XXI Congreso Obrero.

Con esos importantes procesos, los obreros y sus dirigentes llegarán fortalecidos a la magna reunión de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), programada para el próximo año.

