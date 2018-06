Otra más de los enemigos de Cuba

La Habana, Cuba. – Como parte del reforzamiento del cerco de Washington hacia Cuba, la votación en el Senado de un proyecto de ley agrícola corre riesgo de ser frenada por el republicano Marco Rubio, con interés en bloquear un acercamiento al mercado de la Isla.

El legislador de Florida escribió en Twitter que está decidido a evitar cualquier cambio a la Ley Agrícola de 2018, hasta que se acepte una enmienda de su colega Ted Cruz o de su propia autoría.

I have decided to block the addition of any new amendments to #FarmBill until they either accept the Cruz amendment striking the use of taxpayer $ for promotions in #Cuba or they accept my amendment that prohibits taxpayer $ being spent at business owned by Cuban military

— Marco Rubio (@marcorubio) 27 de junio de 2018