Otorga Cuba garantías legales al empresariado extranjero ante la Helms Burton

La Habana, Cuba. – Les aseguramos que será aplicada toda garantía de nuestro marco jurídico para proteger sus inversiones en Cuba, ante cualquier eventual demanda, dijo el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.

El titular se reunió con representantes de 136 empresas y una veintena de embajadas presentes en Cuba para ratificar la seguridad legal que ofrece el país a quienes amenaza el Título Tres de la Ley Helms-Burton.

La directora de Inversión Extranjera de ese ministerio, Deborah Rivas, detalló los articulados de la Constitución, así como de la vigente Ley de Inversión Extranjera y de la número 80, que desde 1996 declara ilegal, inaplicable y sin valor a la Helms-Burton.

El director de Estados Unidos en la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, reiteró el empeño del gobierno cubano de respaldar al empresariado extranjero.

Varios empresarios extranjeros con negocios en nuestro país ratificaron la apuesta por Cuba y llamaron a no prestar oídos a falsas informaciones ante el recrudecimiento del bloqueo y sobre todo la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

El subdirector general en Cuba de la cadena española Meliá Hotels International, Francisco Camps, explicó que su compañía tiene en nuestro país 34 instalaciones con más de 15 mil capacidades, pero, dijo, no solo estamos, sino que mantenemos nuestros proyectos para el futuro.

También el gerente general de la Industria Molinera de La Habana, el mexicano Amilcar Romero, aconsejó buscar respaldo de las embajadas respectivas para coordinar acciones de defensa de las inversiones.

El director general de la cadena hotelera española Iberostar, Mateo Caldentey, quien se definió como un hombre cauto, reiteró la apuesta de esa compañía por Cuba.

