Organizaciones de la sociedad civil cubana exigen cese del bloqueo

La Habana, Cuba.- Más de 220 delegados de un centenar de organizaciones de la sociedad civil cubana, exigieron este miércoles el cese del bloqueo contra Cuba, durante un foro efectuado en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Abelardo Moreno, vicetitular del Minrex, señaló que no hay familia ni organización en nuestro país que no haya sufrido los embates del bloqueo, cuyas afectaciones sobrepasan los 130 mil millones de dólares.

Durante la jornada, igualmente, fue aprobada una declaración que reafirma el derecho a la libre determinación del pueblo cubano para construir su propio sistema político, económico y social, de manera independiente y soberana.

El documento exige, también, el fin de la persecución de las relaciones económicas y financieras internacionales de la Isla con entidades en terceros países; y exhorta a los estadounidenses a mantener su apoyo a Cuba.

