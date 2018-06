Ofrecen detalles de la fuerza laboral cubana en la actualidad

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández, dio a conocer los detalles de la fuerza laboral cubana en la actualidad, durante un encuentro encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La reunión sostenida en La Habana forma parte del chequeo sistemático de una veintena de programas de alto impacto para el desarrollo de Cuba, entre ellos el comportamiento del empleo y el estado de varias inversiones que actualmente se acometen en diferentes territorios de la Isla.

La Ministra informó que en la actualidad más de cuatro millones de personas están ocupadas en la economía, de ellos poco más de tres millones en el sector estatal y más de un millón en el no estatal.

Explicó que debido al proceso de reordenamiento laboral iniciado en Cuba se han reducido las plantillas infladas, tanto en el sistema presupuestado como en el empresarial.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.