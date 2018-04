Ofrecen detalles de instalación de legislatura de Parlamento Cubano

La Habana, Cuba.- La Asamblea Nacional del Poder Popular, ofreció detalles sobre la instalación el 19 de abril de su novena Legislatura, en la que se elegirá al presidente de Cuba.

El Parlamento precisó que la sesión constitutiva comenzará a las nueve hora local, y en la misma prestarán juramento los más de 600 diputados electos el 11 de marzo en los 168 municipios cubanos.

Según la fuente, los parlamentarios se reunirán provistos de sus respectivos certificados de elección, encuentro en el que seleccionarán de entre sus miembros, a la dirección de la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional que la representa entre uno y otro período de sesiones, y ejecuta los acuerdos de esta, tiene un carácter colegiado; su presidente es jefe de Estado y jefe de Gobierno.

