Ofrece titular del Turismo detalles de la Feria del sector

Cuba alista condiciones para la XXXIX Feria Internacional de Turismo, FitCuba 2019, prevista del 7 al 11 de mayo en La Habana, y dedicada este año a España.

Según confirmó en Ciego de Ávila el ministro del Turismo, Manuel Marrero, se espera sea la más grande de las realizadas hasta el momento por la cantidad de firmas, turoperadores y agentes de viajes de diferentes países que asistirán a la cita.

Precisó que el venidero lunes se efectuará el coloquio internacional sobre la administración extranjera en hoteles cubanos, en el que participarán las cadenas hoteleras que operan en la isla.

En tal sentido, dijo el ministro del Turismo, Manuel Marrero, que se debatirá entre otros puntos la eficiencia, calidad del producto, y las acciones para realizar ante las medidas de recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra nuestra nación.

