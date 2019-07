Nuevos profesionales de la salud para Cuba y el mundo

Más de 1600 nuevos profesionales de la salud, de ellos 506 extranjeros, recibieron sus títulos de graduados en cinco carreras de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en acto presidido por el miembro del Buró Político y vicepresidente cubano, Roberto Morales.

En presencia también del vicepresidente de Ghana, Alhaji Mahamudu Bawumia, el Ministro cubano del sector, José Angel Portal destacó que nuestro país rebasa la cifra de los 100 mil médicos activos, la más alta de la historia.

«Será una vida de entrega y desvelos, dedicada a pacientes y comunidades, sabedores de que forman parte de un pueblo cuya capacidad de entrega, coraje y solidaridad son valores constantes», dijo Portal a los egresados.

Los convocó a ser mejores cada día en Cuba que ha apostado por una salud universal, gratuita, accesible y de calidad para su pueblo y otras naciones.

El mejor graduado integral de otras nacionalidades de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, el doctor Ahmed Ayebeng Owusu, de la República de Ghana, expresó en emotivas palabras que la Revolución está más fuerte que nunca porque ser cubano es una bendición y ser bendecido es ser revolucionario y ser revolucionario es ser Fidel.

A sus compañeros cubanos, el joven los convocó a cuidar bien la imagen de esta bella Isla y sentenció Conmigo se demuestra que en Cuba todos somos iguales, porque todos somos hijos y nietos de Fidel.

El cubano graduado más integral de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, el doctor Alberto Alonso ratificó el compromiso de mantener bien en alto el prestigio de la salud pública.

En la graduación fueron reconocidos 18 egresados con el Premio al Mérito Científico y los mejores graduados a nivel de facultades.

