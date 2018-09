La Empresa Mixta italo-cubana Vidrios Mariel S.A, es el nuevo usuario en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que establecerá una planta para producir envases de vidrio para bebidas, conservas y otros usos.

Conformada por la Sociedad Mercantil Nelson Servizis.R.L y Quimi S.A, Vidrios Mariel también se encargará de la comercialización mayorista en el país y para la exportación.

Disponiendo de tecnologías amigables con el medio ambiente, la moderna planta permitirá satisfacer 70 por ciento de las demandas de envases de vidrio de las industrias de bebidas y conservas.

Nelson Servizis.R.L, tiene una experiencia de más de 20 años en la comercialización de envases de vidrios en el mercado cubano, y Quimi S.A, es una sociedad mercantil, ciento por ciento capital cubano.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.