Nuevas obras sociales en Ciego de Ávila

Un grupo de obras de beneficio económico y social se concluyen en la provincia de Ciego de Ávila como parte de las actividades por el Día de la Rebeldía Nacional.

Entre las instalaciones sobresalen la terminación, en varios municipios, de un grupo de viviendas afectadas por el huracán Irma, la creación de parques en algunas zonas rurales y la reanimación de centros recreativos para el verano.

Con limitados recursos, en esta etapa también se ha impulsado la renovación de escuelas e instalaciones de la salud, sobre todo en áreas del municipio de Venezuela y del Consejo popular Vicente, ganadores de actos por el 26 de Julio.

Como parte de la celebración de la efeméride del Moncada, en la provincia de Ciego de Ávila también avanzan la construcción de la Bioeléctrica aledaña al central Ciro Redondo y las inversiones en la agricultura en beneficio de la economía.

