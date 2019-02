Nueva Constitución refleja voluntad del pueblo

Todo nuestro pueblo se ve reflejado en esta nueva Constitución y ve materializado sus sueños y conquistas, expresó este domingo la Primera Secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas(UJC), Sucely Morfa González.

Luego de ser la primera de su Circunscripción en votar en el Referendo de este 24 de Febrero, resaltó los derechos para el desarrollo de la vida que se consagran en el Documento y que son un sueño para muchos Jóvenes del Mundo.

Sucely Morfa Celebró el artículo que define al Partido Comunista como principal fuerza política de UJC y su misión de formar los valores de nuestro Socialismo.

La líder Comunista cubana calificó de muy positiva la participación de la juventud, que – enfatizó- ha sido protagonista en todo el proceso que se coronó con la jornada democrática de este domingo.

Juventud cubana en caminos de Revolución

La Secretaria Nacional de la UJC, Sucely Morfa González, destacó este domingo que se trabaja por fortalecer la participación dinámica que debe tener la juventud cubana en las tareas principales de nuestra Sociedad.

Desde el Colegio donde Ejerció su derecho al sufragio en el reparto habanero Casino Deportivo, la dirigente política resaltó de manera especial, la importancia que tienen los jóvenes en la batalla económica.

Estamos atendiendo también el tema de la ubicación laboral de los recién graduados para apoyar su proyecto de vida, añadió Sucely Morfa, y al respecto mencionó la recién aprobada resolución de la reserva científica.

La primera Secretaria de la UJC también puntualizó el reto de, sistemáticamente, articular procesos que generen el debate de criterios que hoy atentan contra los valores de la Revolución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.