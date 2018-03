Nuestra historia nunca se olvida

Por: Elizabeth Almeida

La Habana, Cuba.- La redacción central de Radio Reloj fue el lugar escogido para recordar el aniversario 61 de la toma de la emisora del tiempo y las noticias, acción protagonizada por José Antonio Echeverría, líder de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Trabajadores del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), miembros de la Asociación de Combatientes, jóvenes de diferentes centros universitarios y los pioneros de la escuela primaria 13 de Marzo rindieron tributo a los caídos en esas acciones.

Otra vez se escuchó la voz de Echeverría, en histórica alocución al pueblo cubano, y las nuevas generaciones reiteraron su compromiso con la Revolución y las ideas del joven dirigente.

Este 13 de Marzo Cuba recordó una vez más a sus hijos caídos en nombre de la libertad y los nombres de los mártires fueron evocados en cada uno de los lugares a donde los llevó la gesta revolucionaria.

