Novedades de la Metrología

Por: Ledys Camacho

Las nuevas definiciones de las unidades de medida que conforman el sistema internacional entrarán en vigor en Cuba y el mundo a partir de este 20 de mayo, según informó Fernando Arruza, director de Metrología de la Oficina Nacional de Normalización.

La implementación de estas nuevas definiciones coincide con el Día Mundial de la Metrología, celebrado cada 20 de mayo en conmemoración de la firma de la Convención del Metro que este año tiene por lema el Sistema Internacional de Unidades, preferiblemente mejor.

Las nuevas definiciones aplican las reglas de la naturaleza para crear las pautas de medición asociando así las mediciones a escala atómica y cuántica con las realizadas a nivel macroscópico.

Esto permitirá a la comunidad científica y a la industria obtener y diseminar con mayor exactitud sus mediciones y favorecer el desarrollo de las nuevas tecnologías con cálculos más precisos y certeros.

