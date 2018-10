Nota informativa número 3

De acuerdo con las informaciones del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el huracán Michael continúa alejándose, por lo que ya no representa un peligro para Cuba.

Teniendo en cuenta esta situación el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil decidió pasar a la normalidad las provincias de Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas, así como al Municipio Especial Isla de la Juventud, y a la Fase Recuperativa a la provincia de Pinar del Río.

Se reconoce la labor desplegada por los órganos de dirección en todos los niveles y la solidaridad mostrada por la población en el cumplimiento de las medidas orientadas durante la respuesta a este evento.

