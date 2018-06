Nota informativa de ETECSA

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, informa que se ha producido un incendio en un local tecnológico del Centro de Telecomunicaciones de Villa Clara, lo cual ha provocado serias afectaciones en los servicios de telefonía celular de las provincias Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Pinar del Río.

Además se pueden percibir afectaciones en las numeraciones de servicios celulares que comienzan con 54, 55 y 56 ubicadas en cualquier parte del país. En este momento se precisan las causas y se adoptan las medidas de contingencia previstas.

La empresa continuará informando a la población a través de los medios de comunicación masivos y los canales habituales de información: 118 y al 52642266.

