Niños reciben atributo pioneril en Plaza Guevariana

Con motivo del aniversario 51 de la caída del Che en Bolivia, 150 niños se iniciaron en la Organización de Pioneros José Martí, en la Plaza que lleva el nombre del guerrillero en Santa Clara.

En la ceremonia, educandos del Seminternado Octavio de la Concepción de la Pedraja, realizaron el cambio de flores de los nichos donde reposa el cubano-argentino y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo, a la que asistió Renato Cuba, hermano del boliviano Willy Cuba, integrante de la guerrilla.

Durante el acto en Santa Clara en homenaje al Guerrillero Heroico, se entregaron réplicas de la boina del Che devenida símbolo de combate, al Partido y Gobierno de la capital villaclareña, al Minint, y al sector de la Construcción.

También, estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos realizaron la guardia de honor en el Mausoleo Frente Las Villas.

