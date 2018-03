Mujeres de Mayabeque dan vivas a la Revolución

Por : Silvia Ochandia

Mayabeque, Cuba.- En representación de las residentes en todo Mayabeque, las cientos de mujeres reunidas en el teatro Yaracuy, de Batabanó, festejaron este ocho de marzo con cantos y vivas a la Revolución.

Este Día Internacional de la Mujer ratificamos el compromiso de seguir el camino que trazó Vilma, y junto a Raúl defender nuestros principios con las enseñanzas que nos legó el Comandante en Jefe Fidel Castro, señaló la federada Ofelia Acevedo.

En la Gala Político Cultural de Batabanó, municipio sede de la actividad central en Mayabeque por la efeméride, Nancy Román, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas en esa provincia, leyó la Convocatoria al Décimo Congreso de la organización.

Las mujeres trabajadoras, dirigentes, amas de casa y jubiladas en todos los municipios celebraron la fecha, y recibieron el saludo de las autoridades, de sus compañeros y de artistas del territorio.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.