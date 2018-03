Mujeres cubanas presentes en la Cumbre de las Américas

La Habana, Cuba.- Los éxitos de la mujer cubana en las diferentes esferas sociales serán expuestos en los eventos paralelos de la VIII Cumbre de las Américas, que se desarrollará en Lima, capital del Perú, del 13 al 14 de abril venidero.

Marisol Pérez, funcionaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), adelantó que en la cita continental expondrán los avances concretos logrados en materia de equidad de género y empoderamiento.

En nombre de las representantes de la Sociedad Civil de Cuba, dijo que el protagonismo alcanzado por las féminas gracias a la Revolución es innegable, y así saldrá a relucir en la Cumbre.

Resaltó en especial la labor desarrollada por la organización femenina, y como ejemplo reciente de esos avances, la funcionaria indicó que después de las recientes elecciones, Cuba tendrá uno de los parlamentos líderes a nivel mundial en cuanto a la representación femenina.

