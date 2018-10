Muestran crecimiento nexos comerciales entre Cuba y España

Las relaciones comerciales entre Cuba y España se encuentran en un proceso de crecimiento sostenido, sobre todo en lo referente a las exportaciones procedentes del país europeo, consideró en La Habana Federico Ferrer.

El consejero de la Oficina Económica de la Embajada de la nación ibérica en la capital cubana reveló que la nación europea se mantiene como uno de los principales proveedores de la Isla, con una cifra anual que ronda los 920 millones de euros.

El funcionario destacó la presencia de los proveedores españoles que se extiende a varios renglones, lo que refleja la importancia que los productos de ese país revisten para la economía cubana.

A propósito de la celebración de la próxima edición de la Feria Internacional de la Habana en el recinto ferial Expocuba, Ferrer mencionó que España podría seguir representando al mayor pabellón de todos los presentes.

