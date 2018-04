Mostrará Cuba su cartera exportable en foro empresarial de Perú

Las principales ofertas exportables de Cuba y sus oportunidades de inversión, fundamentalmente en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, serán expuestas por la delegación nacional en la III Cumbre Empresarial, en Perú, el 12 y 13 de abril.

En el contexto de la VIII Cumbre de las Américas, a la cual asistirá por segunda vez la nación antillana, sesionará el referido foro de negocios con la participación de empresarios cubanos.

Orlando Hernández Guillén, presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba e integrante de esa misión, expresó que si bien se trata de una reducida delegación, la componen representantes de áreas claves de la economía de la Isla.

También comentó que estarán presentes los servicios médicos y el sector farmacéutico y biotecnológico, los cuales constituyen los principales rubros exportables del país a América Latina.

