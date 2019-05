Monumento vivo a la obra de la Revolución

La Habana, Cuba. – Con la presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés tuvo lugar en La Habana el acto conmemorativo por el aniversario 55 de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, fundada por Celia Sánchez.

Tras recibir la Distinción por la Cultura Nacional, el director de la emblemática institución, Eugenio Suárez, destacó la encomiable labor del centro, calificado por Fidel como un Monumento Vivo a la obra fecunda y la imperecedera memoria de Celia.

Se recordó a la heroína de la Sierra y el llano que cumpliría 99 años, y que dedicara gran parte de su vida a preservar la memoria histórica de la Revolución y del Comandante en Jefe Fidel Castro.

En el acto por el aniversario 55 de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, recibieron diplomas trabajadores con 10, 15 y 20 años de servicios.

