El modelo hegemónico de masculinidad impacta negativamente (+Fotos)

La Habana, Cuba.- El golpe dañino que sobre la salud de los hombres tiene el modelo hegemónico de masculinidad, fue valorado en el taller impartido por el Doctor Ramón Rivero Pino, del Centro de Genética Médica de Cuba.

En el contexto del Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud, el especialista destacó que la forma tradicional de ser hombre es portadora de un conjunto de estilos de vida que son factores de riesgo para el bienestar emocional y físico de los varones.

En el evento, que se desarrolla en la Palacio de las Convenciones de La Habana, igualmente fueron analizados, entre otros temas, el feminismo negro en perspectiva descolonial, por la Doctora Rosa Campoalegre.

Diferentes espacios se dedicaron a formas de evitar adicciones, proyectos futuros en jóvenes, nuevas áreas para abordar la sexualidad y herramientas metodológicas para la participación escolar.

