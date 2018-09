Moa; tierra de níquel y desarrollo

Moa, Cuba. – Dada su prolongada explotación, los yacimientos de níquel de Moa podrían agotarse en poco más de dos décadas, lo cual ha hecho buscar variantes económicas para ese municipio holguinero.

Desde el 2013 se trabaja en pos de reorientar el desarrollo futuro del territorio, y el pasado año se creó un Grupo Gubernamental para supervisar el Plan de Desarrollo Integral de esa zona.

En el más reciente chequeo realizado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el viceministro de Economía y Planificación, Roberto Pérez, dijo que un diagnóstico reveló un saldo migratorio negativo en Moa, con un promedio de 782 personas que abandonan la región al año en el último lustro, señala Granma.

El programa de reanimación incluyó el arribo al municipio de equipamiento para la industria láctea; la reparación de una panadería y de varias naves avícolas y la adquisición de motosierras y otros equipos para la actividad forestal.

En un reciente chequeo realizado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en Moa, trascendió que el municipio holguinero se ha beneficiado con nuevos servicios telefónicos, tres zonas wifi, una sala de navegación y la reparación de viales y redes hidráulicas.

En la reunión se habló sobre el mal estado de los viales, así como del fondo habitacional, que en el 36 por ciento fue calificado como regular o malo.

Díaz-Canel insistió en que todo lo que se haga tiene que ser sostenible en el tiempo, y llamó a impulsar la actividad forestal en Moa con encadenamientos productivos, y que se combine, por ejemplo, con aserríos e industria de muebles.

También instó a realizar estudios sobre la producción allí de café y coco; la industria de materiales de la construcción y la posible exportación de agua embotellada, igual recordó que el níquel se irá agotando, y para entonces hay que estar preparados.

