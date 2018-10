Ministro de turismo cubano visita Canadá

El ministro de turismo cubano, Manuel Marrero, visita a Canadá, principal emisor de viajeros a nuestro país, con recorridos de una semana por Ottawa, Montreal y Toronto.

Este martes el titular tiene encuentros con su homóloga canadiense, la ministra de Turismo, Idiomas Oficiales y la Francofonía, Mélanie Joly, y otros directivos de ese país.

Además, Marrero cumplirá un amplio programa de reuniones con directivos del Instituto de Hotelería y Turismo de Quebec, de turoperadores que trabajan el mercado cubano como Transat, Sunwing y Hola Sun, así como de la aerolínea Air Canadá.

Canadá es el principal emisor de turistas hacia Cuba, con más de un millón de visitantes cada año, por lo que la visita del ministro de turismo cubano será una oportunidad para reafirmar los lazos existentes en ese sector entre ambos países.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.