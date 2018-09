Ministro de agricultura analiza inicio de campaña de frio

Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, exhortó a los productores de la Isla de la Juventud a laborar con eficiencia para asegurar alimentos en la campaña de siembra de frío.

El titular de la agricultura cerró en el Municipio Especial el recorrido que realizó por la nación para examinar los preparativos de la presente campaña, iniciada este primero de septiembre y que debe garantizar el 60 por ciento de las producciones agropecuarias destinadas a la población.

Rodríguez Rollero se interesó por la producción del carbón en la ínsula y dijo que deben resolverse las trabas en su comercialización y salida del territorio hacia la capital cubana, con el fin de satisfacer la demanda y obtener ingresos.

Señaló el dirigente en el Municipio Especial que las misiones básicas son producción de alimentos, sustitución de importaciones y generación de fondos exportables.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.