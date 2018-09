Minería: eje estratégico de desarrollo

Sobre las tendencias y la proyección del desarrollo de la minería en Cuba, expuso Juan Ruiz Quintana, en el IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, que se desarrolla hasta el jueves en Varadero.

El director del ramo del Ministerio de Energía y Minas, señaló entre los retos que enfrenta ese eje estratégico de desarrollo, prestar atención prioritaria al impacto ambiental asociado a las manufacturas, y mejorar la posición de la industria del níquel en los mercados.

También recalcó como necesario avanzar en los estudios que posibiliten un mayor empleo de las producciones mineras nacionales, así como formar profesionales que demanda el sector, incluido el ingeniero en petróleo.

Como parte del IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, quedó inaugurada la expoferia asociada al evento, con la presencia de cerca de 200 delegados nacionales y extranjeros.

