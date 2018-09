Minería; eje estratégico del desarrollo de Cuba

Varadero, Cuba. – En su segunda jornada de sesiones el IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, que acontece en Varadero, centrará hoy la atención en la inversión extranjera en el sector, con la participación de representantes de las empresas Sherritt y Emincar.

Durante la inauguración, el director de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Juan Ruiz, señaló, entre los retos que enfrenta ese eje estratégico de desarrollo, prestar atención prioritaria al impacto ambiental asociada a las manufacturas.

También recalcó la necesidad de avanzar en los estudios que posibiliten un mayor empleo de las producciones mineras nacionales, así como formar profesionales que demanden la minería, incluido el ingeniero en petróleo.

Como parte del Congreso de Minería y Metalurgia directivos de la rama enfatizaron el carácter prioritario que concede el estado cubano a la protección medioambiental.

